Chiara Viale di A&A Studio Legale premiata per Diversity & Inclusion dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Chiara Viale









Lunedì 18 settembre 2023, presso la biblioteca Giorgio Ambrosoli del Tribunale di Milano, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito alla partner e responsabile Diversity & Inclusion di A&A Studio Legale di Busto Arsizio, Avv. Chiara Viale, il "Premio Pari Opportunità 2023".



Il riconoscimento è stato attribuito all'Avvocato con le seguenti motivazioni: "Per aver permesso grazie ad un'attenta ricostruzione storica di conoscere in maniera approfondita la vita e la storia dell'avvocata Lidia Poët e delle donne che hanno combattuto per i propri diritti. Per aver dimostrato con il proprio lavoro l'importanza di analizzare il passato per poter scrivere il futuro dell'avvocatura, un'avvocatura che sia promotrice di pari opportunità, un'avvocatura che sia faro per i diritti dei cittadini e delle cittadine e sia da traino per l'Italia verso una maggiore giustizia sociale".



L'Avv. Chiara Viale, infatti, è autrice del libro "Lidia e le altre – Pari Opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët", pubblicato nel 2022 e dedicato alla figura della prima avvocata, Lidia, e alla storia dell'avvocatura femminile dagli albori ad oggi, dedicando poi spazio all'analisi della situazione attuale.