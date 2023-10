Chiomenti con Alfasigma nell’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals

Luca Liistro









La compagnia farmaceutica bolognese Alfasigma ha annunciato l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica attiva nel trattamento delle malattie epatiche rare.



L’offerta pubblica di acquisto lanciata da Alfasigma prevede l’acquisizione di tutte le azioni di Intercept emesse e in circolazione per 19 dollari per azione in contanti. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio dell’82% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Intercept il 25 settembre 2023, per un totale di circa 794 milioni di dollari. La transazione sarà interamente finanziata dalle disponibilità liquide di Alfasigma e dalle linee di credito esistenti.



Chiomenti ha assistito Alfasigma per gli aspetti di diritto italiano dell’operazione, con un team guidato dal Partner Luca Liistro, responsabile della Practice Area Pharma, Healthcare & Life Sciences dello studio, insieme al Managing Associate Alessandro Buscemi.

Sullivan & Cromwell si è occupata degli aspetti legali della transazione negli Stati Uniti.

Il team di S&C comprendeva Matthew G. Hurd (Partner, New York), Oderisio de Vito Piscicelli (Partner, Londra) e Lucas H. Carsley (Special Counsel, New York).



Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha assistito Intercept Pharmaceuticals.