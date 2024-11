Chiomenti e Kirkland & Ellis nell’acquisizione del segmento additivi per mangimi medicati Zoetis da parte di Phibro

Salvo Arena, Francesca Zimmardi

È stato perfezionato il closing per l’acquisizione dell’intero portafoglio di additivi per mangimi medicati di Zoetis Inc. da parte di Phibro Animal Health Corporation per un controvalore pari a circa 350 milioni di dollari. L’operazione è stata realizzata tramite la cessione dell’intero capitale sociale di Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l. e Zoetis Suzhou Manufacturing Co., Ltd. in favore di Phibro.

Chiomenti, al fianco di Kirkland & Ellis, ha assistito Phibro per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Salvo Arena, dal managing associate Michelangelo Granato e dall’associate Francesca Zimmardi. Zoetis è stata assistita da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.