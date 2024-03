Chiomenti con HRC nell’investimento in Compositex

Marco Nicolini, Luca Chiang, Guido Piccione e Francesca Robazza

È stata annunciata la sottoscrizione degli accordi relativi all’integrazione di Compositex S.r.l., azienda leader specializzata nell’attività di lavorazione di materiali compositi, in Gruppo HRC, azienda cinese high-tech specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate in fibra composita. L’operazione segna una tappa significativa nella presenza strategica del gruppo in Europa, consolidando la sua posizione di fornitore globale di soluzioni complete per lo sviluppo di prodotti compositi finali grazie alle sue sedi dislocate in cinque diversi Paesi dell’Eurasia.

Nata nel 1986, la vicentina Compositex è un’azienda storica del settore, con particolare specializzazione su componenti strutturali per i settori automobilistico, motorsport, aerospaziale, industriale e del lusso. Il fondatore Palmiro Bernardotto rimane in carica come Presidente e Amministratore Delegato, affiancato dal figlio Luca come amministratore della società.

Chiomenti ha assistito Gruppo HRC con un team composto dal Partner Marco Nicolini e dal counsel Luca Chiang.

Compositex è stata assistita da Mognon & Partners con un team composto dagli avv. Guido Piccione e Francesca Robazza.