Chiomenti nell’acquisizione del ramo Over-the-Counter di Viatris da Cooper Consumer Health

Salvo Arena, Alessandro Buscemi

Chiomenti ha assistito Viatris (NASDAQ: VTRS), azienda leader nel settore global healthcare, nella cessione del ramo Over-the-Counter (OTC) a Cooper Consumer Health, leader europeo nella produzione e distribuzione di medicinali da banco.

La cessione del comparto OTC, la più grande tra quelle sinora annunciate dall’azienda, rappresenta il completamento di un processo di riorganizzazione del gruppo Viatris che ha compreso altresì le cessioni del ramo Woman Healthcare e delle attività Active Pharmaceutical Ingredient (API) per un valore complessivo di oltre 6,9 miliardi di dollari.

Chiomenti ha assistito Viatris per i profili di diritto italiano in tutte le fasi delle operazioni sopra menzionate con un team guidato da Salvo Arena e Alessandro Buscemi e composto da Michele Amisano, Alessandra Fichera, Luigi Seminara, Marta Vella, Paolo Nevola ed Elisa Gallon per i profili di diritto societario, Emanuele Barberis, Sara Bittolo e Giulia Berton per i profili giuslavoristici, Marco Paruzzolo, Niccolò Vernillo e Filippo Garramone per i profili finance e Anna Gardini e Martina Natali per quelli IP. Per i profili US dell’operazione Viatris è stata assistita da Cravath, Swaine & Moore mentre Cooper Consumer Health da Willkie Farr & Gallagher.