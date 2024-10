Chiomenti, Paul Weiss, PedersoliGattai e Cravath nell’emissione high yield di Sammontana Italia S.p.A. da 800 milioni

Benedetto La Russa, Gaetano Carrello, Nicolò Ascione

Sammontana Italia S.p.A., società del Gruppo Sammontana, leader a livello italiano nel settore alimentare, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria high yield da 800 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dalle associate Gabriella Abbattista e Ludovica Sofia Ruspantini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e agli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.

Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones e Nicolò Ascione, con gli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Ross Gray, Giulia Musmeci, Irmak Duman, e Veronika Reisinger.

PedersoliGattai ha assistito gli underwriters per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Enrico Fontanini e Nicoletta Conte. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.

Lo studio Cravath, Swaine & Moore ha prestato assistenza agli underwriters per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partners Phil Boeckman e Korey Fevzi.