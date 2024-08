Clifford Chance affianca il lead investor ICG Stretegic Equity nel trasferimento dell’italiana Multiversity da CVC Capital Partners VII a un continuation fund gestito da CVC

Nel contesto dell’operazione di trasferimento di Multiversity S.p.A. da CVC Capital Partners VII a un continuation fund gestito da CVC insieme a CVC Capital Partners VIII, Clifford Chance ha assistito ICG Strategic Equity – in qualità di lead investor - con un team cross-border guidato, per l’ufficio di Milano, dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco (in foto), e composto dalle associate Lorena Loos e Sabrina Maltoni. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli e dal senior associate...

