Clifford Chance con Exprivia nell’acquisizione del Gruppo Present

Giulio Pelizza

Lo studio legale internazionale Clifford Chance ha agito al fianco di Exprivia S.p.A. nell’acquisizione del 100% del capitale del Gruppo Present.

L’integrazione tra Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, e Present, realtà consolidata nel settore ICT con un focus sia sulle infrastrutture sia sulle applicazioni e una specializzazione nell’erogazione di servizi gestiti, dà vita a un player ICT di primo piano a supporto della trasformazione digitale del Paese con 320 milioni di fatturato. L’operazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita per linee esterne previsto dal piano industriale di Exprivia e rafforza la posizione del gruppo in alcuni settori strategici del mercato ICT già storicamente presidiati, dando vita - in particolare - ad uno tra i primi system integrator SAP a livello nazionale.

Nello specifico, Exprivia S.p.A. è stata assistita da Clifford Chance come lead counsel, da Kitra Advisory in qualità di financial advisors, dalla società di revisione BDO per gli aspetti di due diligence contabile e giuslavoristica e dallo studio AndPartners per gli aspetti fiscali. I soci di Present sono stati affiancati dallo Studio Paroli Fossa e Associati per gli aspetti legali e compliance e da Intermonte in qualità di financial advisor.

Clifford Chance ha agito con un team multidisciplinare composto dal Managing Partner Paolo Sersale, dal Counsel Stefano Parrocchetti Piantanida, dagli Associate Giulio Pelizza e Michelangelo Taibi e dalla Trainee Federica Incoronato per i profili corporate M&A, nonché dal Partner Luciano Di Via e dall’Associate Luca Borin per i profili golden power.

Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato alle necessarie autorizzazioni Golden Power da parte delle autorità competenti.

Clifford Chance è uno dei principali studi legali al mondo e tra i primari studi internazionali in Italia. A livello globale si avvale di oltre 3 mila professionisti altamente specializzati in tutte le aree del diritto e basati nei cinque continenti. Lo Studio si basa su una struttura di partnership globale e completamente integrata, fondata sulla collaborazione e sul lavoro in team. L’obiettivo primario dello Studio è garantire il massimo livello di assistenza e soddisfare appieno le aspettative dei clienti, tra cui figurano aziende corporate di tutti i settori industriali e commerciali, banche e investitori finanziari, amministrazioni pubbliche, autorità di vigilanza, associazioni di categoria e organizzazioni ONLUS. Lo Studio offre assistenza e consulenza legale di massima qualità, coniugando gli standard globali di Clifford Chance con una profonda conoscenza in ambito locale.

