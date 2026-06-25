Saipem S.p.A. e ADES Holding Company hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione, da parte di Saipem, dell’intera partecipazione in Saudi Arabian Saipem Limited (SAS), società attiva nelle operazioni di perforazione offshore in acque basse in Arabia Saudita (Saipem firma un accordo di compravendita vincolante con ADES per la cessione delle attività di Shallow Water Drilling in Arabia Saudita).
Il valore della transazione ammonta a 285 milioni di dollari e rientra nella...