Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella cessione del 25% del capitale azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena

Enrico Giordano, Stefano Parrocchetti, Laura Scaglioni









In qualità di advisor legale, Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella cessione del 25% del capitale azionario di Banca dei Monte dei Paschi di Siena S.p.A. attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding, rivolta agli investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri, in cui BofA, Jeffries e UBS hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.



Il team di Clifford Chance e stato coordinato dal Senior of Counsel Enrico Giordano e dal Managing Partner Paolo Sersale; i Counsel Stefano Parrocchetti e Laura Scaglioni, con gli Associate Lisa Falcioni Nicoletti e Alessia Aiello, hanno seguito i profili di Capital Markets, il Partner Lucio Bonavitacola e il Counsel Riccardo Coassin hanno seguito i profili di Banking Regulation.