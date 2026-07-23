Marco Bitetto, Livia Cocca, Federico Bal

ICG, uno dei principali gestori di asset alternativi globali, quotato alla Borsa di Londra, e il Gruppo Comcreta annunciano che il fondo europeo per le infrastrutture (ICG Infra) ha finalizzato l’accordo di parternship con il Gruppo Comcreta, primario fornitore di servizi di manutenzione e gestione della vegetazione per il settore ferroviario italiano. L’operazione prevede il reinvestimento di Francesco Comune, Amministratore Delegato e rappresentante della terza generazione della famiglia fondatrice, il quale incrementerà la propria quota nel capitale del gruppo.

ICG Infra si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team multidisciplinare guidato dai partner Marco Bitetto e Livia Cocca e composto, per gli aspetti corporate, dalla managing associate Elena Guizzetti, dalla seniorassociate Nicoletta Botta e dagli associate Sara Massaro, Carlo Nicolosi e Daniele Gatti. La junior partner Elisabetta Patelli e l’associate Elena Sofia Casciani hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo, inclusi quelli relativi alla notifica golden power, mentre l’equity partner Stefano Grassani, coadiuvato dal counsel Andrea Torazzi e dall’associate Francesco Pricolo si sono occupati di seguire la notifica antitrust dell’operazione. Il partner Andrea Gaboardi e l’associate Emma Benini hanno seguito i profili di diritto del lavoro connessi al reinvestimento del dott. Francesco Comune che continuerà a guidare il gruppo Comcreta in qualità di amministratore delegato.

L’area fiscale di EY ha assistito ICG in relazione alla due diligence fiscale e tax structuring con un team guidato dal partner Mauro Camillo Scognavilla e composto dal senior manager Alessandro Pina e dal manager Fabio Azimonti. EY-Parthenon ha inoltre assistito ICG in relazione alla due diligence finanziaria con un team guidato dal partner Daniele Ruggeri e dal senior manager Marco La Commara e due diligence tecnica/backlog assessment con un team guidato dai partner Roberto Talotta e Matteo Savoldelli e dai senior manager Filippo Fortini e Nicola Fiorilli.

PedersoliGattai ha assistito il gruppo Comcreta e la famiglia Comune, in relazione ai profili legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Federico Bal e composto dalla senior associate Dalia Abbate e dagli associate Filippo Speroni e Francesca Zuliani per gli aspetti corporate e dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dall’associate Alessandra Oliva per gli aspetti antitrust e golden power.

Spada Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione per il gruppo Comcreta con un team guidato dal managing partnerRoberto Spada, dal partner Paolo Mandelli e dal senior manager Pasquale Miracolo.