CMS con Avio Aero negli accordi di partenariato pubblico privato per un progetto di sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche di innovazione

Domenico Musso, Domenico Gaudiello, Giuseppe Boccalone

Lo studio legale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito Avio Aero, azienda italiana parte di GE Aerospace, nella conclusione degli accordi di partenariato pubblico privato (Ppp) in collaborazione con il Politecnico di Torino, assistito dallo Studio Merani Amministrativisti, e con la partecipazione di Leonardo S.p.A. e Thales Alenia Space con i rispettivi team legali interni, nell’ambito di un progetto finalizzato allo sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche di innovazione che riguardano il campo aerospaziale e aeronautico e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto di Avio Aero, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato, mira alla realizzazione di un laboratorio di High Performance Computing, progettato per accelerare l’innovazione nell’integrazione dei sistemi di propulsione ibrido-elettrica su velivoli a ridotto impatto ambientale. Questo laboratorio all’avanguardia, infatti, permetterà di condurre attività di prova e validazione attraverso la simulazione e l’analisi della risposta aerodinamica e acustica dei sistemi propulsivi. Inoltre, consentirà la modellazione e il test di sistemi di architetture motore ibride alimentate da carburanti sostenibili, così come la realizzazione e l’esercizio di modelli Digital Twins per la digitalizzazione dei componenti, sottosistemi e sistemi di propulsione.

Il team di finanza pubblica dello Studio CMS, guidato dal partner Domenico Gaudiello e composto dal counsel Domenico Musso e dal senior associate Giuseppe Boccalone, ha assistito Avio Aero in tutti gli aspetti rilevanti, dall’esame dei documenti di gara fino alla redazione della convenzione di partenariato e dei singoli contratti attuativi finalizzati alla realizzazione delle attività programmate.

Il Politecnico di Torino è stato assistito dallo Studio Merani Amministrativisti con gli avvocati Carlo Merani e Andrea Cermele per i profili di diritto amministrativo e di negoziazione dei contratti quadro e attuativi.