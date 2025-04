CMS con Pollen Street Capital nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti verso la PA

Domenico Gaudiello, Giuseppe Boccalone

CMS ha assistito Pollen Street Capital Limited, che ha agito in qualità di arranger, nella strutturazione e coordinamento di un programma di acquisto di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, relativi alle prestazioni rese nell’ambito del trasporto pubblico locale, per un valore complessivo di 250 milioni di euro.

L’operazione, che ha richiesto una complessa attività di due diligence, è stata realizzata attraverso la società veicolo Regola SPV S.r.l. con il coinvolgimento di Centotrenta Servicing S.p.A. nel ruolo di Servicer e di Collexion Services Srl nel ruolo di Sub- Servicer.

CMS ha agito al fianco di Pollen Street Capital Limited con un team guidato dal partner Domenico Gaudiello (in foto a sinistra) e composto dal senior associate Giuseppe Boccalone (in foto a destra) nel ruolo di drafting lawyer, e dai counsel Domenico Musso e Antonio Di Gaspare per gli aspetti concernenti la due diligence. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Fabrizio Alimandi con il senior associate Luca Scibelli.