Adamo Brunetti, Stefano Zanini

CO.DE, società italiana specializzata in compliance, governance, gestione dei rischi aziendali e applicazioni dell’intelligenza artificiale a supporto dei processi di controllo annuncia una partnership con Malagola-Zanini Avvocati Penalisti, studio attivo nel diritto penale dell’economia e dell’impresa. La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo di CO.DE nel mercato della compliance e nasce dall’integrazione di competenze specialistiche in ambito legale, organizzativo e tecnologico.

Malagola-Zanini Avvocati Penalisti opera nell’ambito del diritto penale dell’economia e dell’impresa, con particolare riferimento ai reati societari, fallimentari, tributari, ambientali e alla responsabilità colposa in materia di sicurezza sul lavoro. Accanto all’attività difensiva, lo studio ha sviluppato una significativa esperienza nella prevenzione dei rischi e nella progettazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.

Nell’ambito della partnership, CO.DE metterà a disposizione dello studio il know-how maturato nella ultra-decennale esperienza dei propri partner in attività di progettazione e implementazione di sistemi di compliance integrata, affiancando alle competenze penalistiche una visione trasversale della gestione dei rischi aziendali. L’obiettivo è supportare le organizzazioni nella costruzione di modelli di governance che integrino aspetti normativi, organizzativi e operativi, con particolare attenzione ai modelli 231, alla salute e sicurezza sul lavoro, all’ambiente, alla responsabilità sociale, alla gestione delle catene di fornitura e alla cybersecurity.

La collaborazione rappresenterà inoltre un’opportunità per sperimentare casi d’uso dell’intelligenza artificiale applicati ai processi di compliance, governance e controllo, valutandone l’impiego a supporto delle attività di analisi, monitoraggio e gestione dei rischi.

“La crescente complessità normativa richiede competenze sempre più integrate. Questa collaborazione nasce dall’incontro tra l’esperienza di uno studio specializzato nel diritto penale dell’impresa e il percorso sviluppato da CO.DE nell’ambito della compliance integrata. Le più recenti evoluzioni dell’intelligenza artificiale consentono inoltre di esplorare nuove modalità di supporto alle attività di analisi, monitoraggio e gestione dei rischi. Riteniamo che il dialogo tra competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche possa offrire alle imprese strumenti utili per affrontare le sfide poste dall’evoluzione normativa e dai nuovi modelli di governance”, ha dichiarato Adamo Brunetti, Co-Founder e CEO di CO.DE.

“La prevenzione dei rischi rappresenta da sempre un elemento centrale della nostra attività professionale. La partnership con CO.DE amplia le competenze a disposizione delle aziende, integrando l’approccio penalistico con modelli organizzativi e metodologie di compliance che possono supportare le imprese nella gestione di sfide normative e operative sempre più articolate”, ha dichiarato Stefano Zanini, titolare di Malagola-Zanini Avvocati Penalisti.

La partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di CO.DE nell’ambito della compliance e della gestione dei rischi aziendali, confermando il progressivo radicamento della società nell’area di Milano e della Lombardia. La collaborazione contribuisce inoltre allo sviluppo di un modello di consulenza che integra governance, compliance, gestione del rischio e innovazione tecnologica.

A proposito di CO.DE Fondata nel 2015, CO.DE nasce dalla visione di un gruppo di professionisti impegnati a supportare la crescita delle aziende di ogni dimensione attraverso un approccio etico e sostenibile. Grazie alla competenza e alla professionalità del proprio team, CO.DE ha consolidato negli anni la propria presenza nel mercato della compliance consultancy, affermandosi come interlocutore qualificato per le organizzazioni che intendono coniugare rigore normativo e sviluppo responsabile. Oggi l’azienda guarda al futuro come una tech-consultant boutique, capace di integrare la consulenza strategica con la sperimentazione di soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere la compliance più efficiente, predittiva e orientata al valore.