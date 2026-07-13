la QUESTIONE

Come si qualifica il rapporto che lega Società e soggetti apicali? Quali sono i principali doveri e le connesse responsabilità posti in capo ai top manager di una società, siano essi dirigenti e/o consiglieri di amministrazione? Vi è compatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di membro del C.d.a.? Come può reagire la società di fronte ad un inadempimento dei soggetti apicali dei principali obblighi di legge e di contratto?