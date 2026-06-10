La Cassazione (ordinanza n. 18764/26) si è pronunciata su una controversia che ha messo al centro l’equilibrio tra attività contabile, iscrizione all’albo professionale e conseguenze giuridiche dell’esercizio non autorizzato della professione di commercialista. Secondo i Supremi giudici ci possono essere due conseguenze. La prima è di natura civile con la nullità dei contratti sottoscritti senza l’abilitazione richiesta. Responsabilità riscontrabile anche sul fronte penale per esercizio abusivo della...

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