Integra la fattispecie di cui all'articolo 317 del Cp la condotta del dirigente medico in posizione apicale di un reparto ospedaliero pubblico e, al contempo, amministratore e socio di una clinica privata, che abbia prospettato ai pazienti sottoposti alle sue cure e bisognosi di interventi chirurgici di urgenza la necessità di attendere tempi lunghi in ragione delle liste di attesa e la sussistenza di difficoltà logistiche nell'effettuazione dell'intervento presso l'ospedale pubblico, adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, al fine di indurli a trasferirsi presso la clinica privata per essere operati privatamente dietro pagamento di danaro nelle mani dello stesso.

LA MASSIMA Reati contro la pubblica amministrazione - Medico preposto al pubblico servizio sanitario - Condizionamento della libertà morale dei pazienti - Induzione a farsi operare presso una struttura privata - Configurabilità del reato - Sussistenza. (Cp, articolo 317) Integra la fattispecie di cui all'articolo 317 del Cp la condotta del dirigente medico in posizione apicale di un reparto ospedaliero pubblico e, al contempo, amministratore e socio di una clinica privata, che abbia prospettato ai pazienti sottoposti alle sue cure e bisognosi di interventi chirurgici di urgenza la necessità di attendere tempi lunghi in ragione delle liste di attesa e la sussistenza di difficoltà logistiche nell'effettuazione dell'intervento presso l'ospedale pubblico, adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, al fine di indurli a trasferirsi presso la clinica privata per essere operati privatamente dietro pagamento di danaro nelle mani dello stesso.

La sentenza è di interesse perché, ponendosi nel solco delle Sezioni unite [sentenza 24 ottobre 2013, Maldera e altri], aiuta a cogliere l’esatto discrimine tra le due fattispecie incriminatrici della concussione [articolo 317 del Cp] e dell’induzione indebita [articolo 319- quater del codice penale].

Il quadro normativo

Come è noto, la concussione, già prevista dall’articolo 317 del Cp, è stata radicalmente modificata dalla legge 6 novembre 2012 n. 190.

In precedenza, si aveva concussione...