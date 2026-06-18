Il CNF, con il parere n. 26/2026 pubblicato il 26 maggio scorso sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito della Commissione di diritto e processo amministrativo, ha precisato la portata della maggiorazione del 30% prevista dall’art. 4, comma 2, del Dm 55/2014 in caso di assistenza prestata contro una pluralità di parti.
Secondo il Consiglio, tale incremento può concorrere a integrare il compenso minimo inderogabile previsto dalla legge sull’equo compenso soltanto nelle ipotesi...