Completata l’acquisizione di Neptune Energy group limited da parte di Eni s.p.a.

Michael Immordino, Leonardo Graffi

Il 31 gennaio 2024 è’ stata perfezionata l’operazione di acquisizione di Neptune Energy Group Limited (“Neptune”) da parte di Eni S.p.A. (“Eni”).

L’operazione include l’intero portafoglio di Neptune ad eccezione delle attività in Norvegia (acquisite contestualmente da Vår Energi, società quotata alla Borsa di Oslo di cui Eni detiene il 63%) e in Germania (scorporate dal perimetro).

L’operazione è stata annunciata lo scorso giugno ed è in linea con la strategia di Eni di fornire al mercato e agli utenti energia accessibile, sicura e contraddistinta da basse emissioni, assicurata dal gas naturale. Attraverso questa operazione, Eni integra con il proprio un portafoglio di elevata qualità e a bassa intensità carbonica, avente altresì un’eccezionale complementarità geografica e operativa. L’acquisizione è strategica sia incrementando la produzione di gas in Nord Africa, dove Eni consolida così la propria posizione di principale compagnia energetica internazionale, sia in Nord Europa, dove l’operazione apre anche a nuove opportunità nel settore della CCS (Carbon Capture and Storage).

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Eni dalla Direzione Legale guidata da Stefano Speroni, che ha seguito l’operazione insieme a un team che ha incluso Federica Andreoni, Marco Trizio e Antonio Favorini.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Eni con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Leonardo Graffi (Milano), supportato dai partner Ferigo Foscari (Milano), Alessandro Seganfreddo (Milano), Richard Jones (Londra) e Andrea Pretti (Milano), insieme agli associates Nicolò Miglio (Milano), Elena Ruggiu (Milano), Valerio Bianchi (Milano), Stefania Maracich (Milano), Vincenzo Ferrini (Milano), Roberta Monasterolo (Milano) e Alessio Marano (Milano); per gli aspetti Oil & Gas dai partner David Baker (Londra), Stephen Carlton (Melbourne) e David Lewis (Londra), insieme agli associate Iman Algubari (Londra), Henry Brendon (Londra), Ziad Gadalla (Cairo), Kathleen McConchie (Londra) e Lauren Vallender (Londra); per gli aspetti finance dai partner Evgeny Scirto Ostrovskiy (Milano e Londra) e Bianca Caruso (Milano), insieme agli associate John Sanders (Milano), Beatrice Bertuzzi (Milano), Andrew Paget (Londra); per gli aspetti fiscali dal partner Will Smith (Londra) e dall’associate Lily Teh (Londra); per gli aspetti di arbitrato dai partner John Willems (Parigi) e Lucas De Ferrari (Parigi).