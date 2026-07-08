Capogrosso, Sica Fiorillo e Festa

Si è completata l’operazione di investimento di ABC Company S.p.A. – Società Benefit, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato su Euronext, finalizzata all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Tensotend e C.S.C. Allestimenti, operatori di riferimento nel settore della produzione, vendita e noleggio di tensostrutture e tendostrutture per eventi e applicazioni industriali. L’operazione, già annunciata al mercato in data 16 gennaio 2026 e approvata dall’Assemblea degli Azionisti della Società il 5 febbraio 2026 ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di reverse take-over, è stata realizzata attraverso il club deal denominato ABC Events, promosso da ABC Company, con l’obiettivo di creare una piattaforma industriale integrata destinata a posizionarsi come leader nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi, fiere, sport, moda e applicazioni industriali.

L’operazione è stata finanziata mediante una linea di acquisition financing senior messa a disposizione da BCC Banca Iccrea e BCC Milano. Contestualmente, Anthilia Capital Partners SGR ha supportato il progetto mediante l’erogazione di una linea di finanziamento mezzanino a favore di ABC Events, contribuendo al completamento della struttura finanziaria dell’operazione. I finanziatori sono stati assistiti da Chiomenti, con un team guidato da Davide D’Affronto e composto da Gabriella Abbattista, Luca Serino, Sofia Borsellino, Lisa Marangon e Francesco Burla. I profili fiscali dell’operazione di finanziamento sono stati curati da Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.

PedersoliGattai e Ropes & Gray hanno assistito ABC Company.

Il team di PedersoliGattai ha agito con Matteo Sica Fiorillo, con il supporto di Leonardo Panerai e Rebecca Giovanna Forgione. Nicola Martegani, con il supporto di Mauro Bognolo, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione.

Ropes & Gray ha agito con Alessandro Capogrosso, coadiuvato da Federica Giovannini e Costanza Cappelli.

Chiomenti ha assistito i venditori con un team composto da Luigi Vaccaro e Matteo Festa per i profili corporate/M&A e Paolo Giacometti e Antongiuseppe Morgia per i profili fiscali.

Fantozzi & Associati ha assistito ABC Company per i profili fiscali con un team guidato dall’equity partner Andrea Montanari e composto dal salary partner Edoardo Boggi e dai senior associate Roberto Trentarossi ed Elvira Viola.