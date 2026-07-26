I pareri dell’esperto svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni dei tribunali sulla concessione delle misure cautelari o protettive chieste dall’impresa debitrice, sull’autorizzazioni alla cessione d’azienda o sull’assunzione di finanziamenti. E, proprio per questo, i giudici chiedono che i pareri siano fondati su indagini approfondite ed elementi verificabili.
Il Tribunale di Lecce (ordinanza 29 gennaio 2026) ha ritenuto che il parere dell’esperto non possa essere sottoposto, in sede cautelare...