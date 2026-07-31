Il Comune di Pisa cerca avvocati e professionisti da inserire nel nuovo elenco comunale dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e difesa dell’amministrazione nel triennio 2027-2029. A darne notizia è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico e il modello di domanda. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre 2026.

Il nuovo elenco

L’avviso prevede la costituzione di un elenco di professionisti cui il Comune potrà fare riferimento per l’affidamento di incarichi quando i funzionari avvocati dell’Avvocatura civica siano impossibilitati a svolgere la difesa dell’ente per impedimento, incompatibilità o altre cause.

Gli incarichi potranno riguardare: la rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione comunale; l’assistenza davanti a organismi di mediazione, conciliazione e arbitrato; la difesa dell’ente davanti agli organi della giustizia tributaria, da affidare ai professionisti abilitati.

L’iscrizione all’elenco non costituisce una procedura concorsuale né dà luogo a graduatorie. Si tratta di una manifestazione di disponibilità che consentirà al Comune di individuare, di volta in volta, il professionista più idoneo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione ed economicità.

Chi può presentare domanda

Possono chiedere l’iscrizione: gli avvocati iscritti agli Ordini degli Avvocati della Toscana e di Roma; gli altri professionisti abilitati alla difesa nelle controversie tributarie e iscritti ai relativi albi professionali.

Nella domanda ciascun professionista dovrà indicare le materie nelle quali offre la propria disponibilità (ad esempio diritto civile, penale, amministrativo o tributario), la data di iscrizione all’albo e le giurisdizioni nelle quali è abilitato al patrocinio. È possibile chiedere l’inserimento in una o più sezioni dell’elenco.

I requisiti

Per l’iscrizione è necessario possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso, tra cui: iscrizione all’albo professionale e/o abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori; godimento dei diritti civili e politici; copertura assicurativa per la responsabilità professionale; assenza di condanne penali, procedimenti ostativi, sanzioni disciplinari e gravi errori professionali accertati; regolarità fiscale e contributiva; assenza di cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici; assenza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità con il Comune di Pisa.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026.

La candidatura dovrà comprendere: la domanda redatta secondo il modello allegato all’avviso, sottoscritta con firma digitale; la copia di un documento di identità in corso di validità; un curriculum professionale sintetico che evidenzi l’esperienza maturata e, preferibilmente, le principali attività svolte negli ultimi tre anni.

Le candidature incomplete, prive di firma digitale o non conformi ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare un colloquio con i professionisti che presenteranno domanda.