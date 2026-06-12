Benedetta Fiorini

Con oltre un milione di clienti e più di 50 miliardi di euro investiti attraverso la piattaforma Scalable Broker, Scalable Capital prosegue il proprio percorso di espansione in Europa, rafforzando ulteriormente la presenza in Italia, oggi il secondo mercato del Gruppo per dimensioni dopo la Germania.

In vista dell’avvio della succursale italiana, la banca europea specializzata nel risparmio e negli investimenti amplia il team locale con tre nuovi ingressi nelle aree compliance, reporting regolamentare e legal. La scelta riflette la volontà di affiancare all’innovazione tecnologica competenze specialistiche profondamente radicate nel contesto italiano, capaci di interpretarne le specificità normative e operative e di contribuire allo sviluppo di un’offerta sempre più vicina alle esigenze dei clienti, nel rispetto dei più elevati standard europei di governance, trasparenza e conformità.

Scalable Capital ha nominato Benedetta Fiorini Legal Counsel.

“L’Italia è uno dei mercati più rilevanti per Scalable Capital. Per questo abbiamo scelto di investire non solo nello sviluppo dell’offerta, ma anche nella costruzione di un team con competenze specialistiche in ambiti chiave per la crescita della banca. Il nostro obiettivo è contribuire all’evoluzione degli investimenti digitali attraverso un modello che unisca innovazione tecnologica, solidità operativa e centralità del cliente”, commenta Michele Raisoni, Branch Manager Italia di Scalable Capital.

Benedetta Fiorini entra in Scalable Capital come Legal Counsel Italia, con il compito di seguire gli aspetti di diritto finanziario e societario della succursale italiana. Sarà responsabile della gestione della documentazione legale, della revisione e negoziazione dei contratti e del presidio delle attività legate ai reclami della clientela. Avvocato iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, Fiorini ha maturato esperienza nella consulenza a istituzioni finanziarie e società di capitali presso gli studi Cattaneo Dall’Olio Rho Tax-Legal e Pirola Pennuto Zei & Associati, occupandosi di operazioni di M&A, private equity e tematiche regolamentari.