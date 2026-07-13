la QUESTIONE
Il coniuge che costruisce, con i proventi della propria attività lavorativa, la casa familiare su un terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge ha diritto al rimborso delle somme spese o all’indennità prevista dall’art. 936 c.c.? La cointestazione di un conto corrente bancario tra i coniugi comporta la presunzione di comproprietà delle somme ivi depositate e con quali mezzi di prova tale presunzione può essere vinta? Quale valore probatorio riveste la testimonianza «de relato...