Conclusa con successo la composizione negoziata della crisi della Pomini long Rolling Mills

Csaba Davide Jákó, Elena Marinucci









Si è conclusa con successo la composizione negoziata della crisi della POMINI Long Rolling Mills, società lombarda fondata sul finire dell’800, centro di competenza a livello mondiale per le tecnologie d’impianto per la laminazione a caldo di prodotti lunghi in tutti i tipi di acciaio e superleghe.



Nel contesto della composizione negoziata, la società, guidata dal CEO Ernesto Bottone, che ha potuto contare sul supporto di tutto il management dell’azienda, si è avvalsa dell’assistenza di Pedersoli Studio Legale, con un team interdisciplinare composto dai partner Filippo Casò (litigation), Elena Marinucci (crisis & insolvency, in foto a destra), Francesco Simoneschi (labour) e Csaba Davide Jákó (corporate M&A – special situation, in foto a sinistra), coadiuvati dai counsel Andrea Allegri e Andrea Scarpellini nonché dal trainee Dario Squassoni. KPMG Advisory ha agito quale advisor finanziario della società, con il partner Giuseppe Di Leone e il senior consultant Thomas Gerling.



Il dottor Vincenzo Masciello ha svolto il ruolo di Esperto indipendente individuato dalla commissione costituita presso la Camera di Commercio di Milano.



L’operazione ha visto anche l’intervento di Andrea Franchin, socio di SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati, che ha assistito il gruppo indiano PP Rolling Mills, resosi acquirente dell’intero capitale sociale della società nel contesto della composizione negoziata. PP Rolling Mills si è inoltre avvalsa per gli aspetti finanziari e contabili della consulenza di Fausto Salvador, titolare dell’omonimo studio di Trieste. I precedenti soci venditori sono stati assistiti dallo studio K&L Gates, con il partner Pasquale Marini e la senior associate Serena Germani.