Concordato preventivo, il realizzo costruisce il valore di liquidazione

In attesa della pubblicazione del terzo decreto correttivo, prosegue la saga della ripartizione delle risorse dell’attività d’impresa nel concordato in continuità. La querelle è stata innescata dalle norme introdotte dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 del Codice della crisi, che prevedono il rispetto della regola della priorità assoluta per la distribuzione del valore di liquidazione e della priorità relativa per la distribuzione del surplus concordatario.

Uno dei punti dolenti è la definizione di «...