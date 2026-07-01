Il mancato rispetto degli obblighi di evidenza pubblica rappresenta una grave violazione della materia dei contratti pubblici, non soltanto per il danno che subisce l'interesse pubblico perseguito ma anche per la violazione subita dal privato a cui le norme del settore riconoscono una posizione giuridica soggettiva qualificata: viene così in rilievo la chance come aspettativa a concorrere all'affidamento del contratto
LE MASSIME
Concorrenza - Obblighi di evidenza pubblica - Affidamento diretto - Chance - Risarcimento del danno - Quantificazione monetaria - Criteri - Giudizio di ottemperanza.
In sede di ottemperanza, il danno da perdita di chance conseguente ad un affidamento diretto illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli obblighi di evidenza pubblica, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione nella statuizione di condanna resa ai sensi dell'art. 34, comma 4 c.p.a. Il giudice deve garantire l'attuazione del modus procedendi indicato all'amministrazione laddove l'ottemperanda sentenza prescrive che l'ammontare del danno da perdita di chance va determinato riducendo l'utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari.
Procedimento amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Nomina Commissario ad acta-poteri.
In sede di giudizio di ottemperanza la perdurante inottemperanza dell'amministrazione consente al giudice di accogliere l'istanza di nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda, senza ulteriori indugi, a dare esatta esecuzione alla sentenza, attribuendogli ogni più ampia facoltà istruttoria indispensabile al corretto svolgimento del suo incarico.
Le norme sull'evidenza pubblica rappresentano la sintesi tra le contrapposte esigenze riferite all'amministrazione e agli operatori economici nell’ottica di tutelare non solo l’interesse generale alla concorrenza ma anche al risultato ed alla fiducia quali principi confluiti nelle prime norme del Codice Appalti.
L'importanza della sentenza
Se infatti da un lato si persegue l'interesse pubblico alla qualità della prestazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, dall'altro lato...