Appare di un certo interesse fare qualche breve considerazione su questa decisione della Corte di Cassazione che, parlando in estrema sintesi, afferma che in sede di esecuzione della confisca per equivalente del profitto di un reato tributario (confisca che avviene a fronte di una condanna definitiva), non può essere richiesta la riduzione della misura invocando il principio secondo cui ciascun concorrente può essere aggredito solo nei limiti di quanto individualmente conseguito e non per l’intero...
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