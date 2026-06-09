Tra tutela dei dati, dinamiche concorrenziali e proprietà intellettuale: trasformazioni normative del web e interventi della Corte di Giustizia.
Evoluzione dell’ecosistema digitale e questioni giuridiche emergenti
L’ambiente digitale contemporaneo risulta contraddistinto da un’incessante evoluzione tecnologica che incide sui modelli di produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti online. In tale contesto si collocano tre ambiti di crescente rilevanza giuridica:
- la Search Engine Optimization (SEO),
- la Generative Engine Optimization (GEO),
- la Answer Engine Optimization (AEO).
Nonostante l’origine...