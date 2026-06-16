In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, tutti i movimenti in accredito e addebito rilevati sui conti correnti del contribuente si presumono riferibili ad attività imponibili, con conseguente inversione dell’onere della prova a suo carico, che deve fornire una giustificazione analitica e puntuale di ciascuna operazione. L’Amministrazione finanziaria può utilizzare tali dati anche per dimostrare l’esistenza di un’attività economica occulta, senza necessità di provare preliminarmente...
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