La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggi in commento, affronta nuovamente il tema della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. circa l’affidamento di un rapporto di conto corrente, cui consegue la valutazione sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operate in conto nello svolgimento del rapporto.

L’argomento non è nuovo, tanto da essere stato oggetto di un dibattitto - spesso infuocato - sia in dottrina, sia in giurisprudenza: l’asse interpretativo è tutto...