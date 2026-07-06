Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 si chiude l’iter di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, che reca “Disposizioni urgenti per il Piano casa”. La legge 2 luglio 2026, n. 116, in vigore dal 4 luglio, salvo le disposizioni con decorrenza differenziata, recepisce le novelle approvate in sede di conversione e consolida un impianto normativo che, dietro l’etichetta di misura emergenziale per l’emergenza abitativa, introduce istituti di sicuro interesse...
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