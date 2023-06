Corruzione, il dipendente infedele resta incompatibile anche se la pena è sospesa di Pietro Alessio Palumbo

Un Comune ha formulato richiesta di parere all'Anac sull'eventuale applicazione del divieto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La disciplina sul pubblico impiego stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti dei pubblici ufficiali contro la Pa non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione...