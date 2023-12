Corte Ue: no al recesso dal contratto di leasing auto (senza obbligo di acquisto)

La Corte Ue, sentenza nelle cause riunite C-38/21, C-47/21 e C-232/21 (BMW Bank e altri), precisa i diritti dei consumatori in materia di leasing e di finanziamento auto. Nel caso di un contratto di leasing auto senza obbligo di acquisto, dal diritto dell’Unione non deriva un diritto di recesso per il consumatore. Nel caso di un contratto di credito stipulato in vista dell’acquisto di un’auto, invece, il consumatore può, senza commettere un abuso di diritto, esercitare il suo diritto di recesso in...

