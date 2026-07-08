La casa familiare costruita durante il matrimonio sul terreno donato alla moglie resta un bene personale di quest’ultima e il coniuge che abbia contribuito alle spese non può automaticamente chiedere la restituzione delle somme versate. È il principio espresso dalla Cassazione (decisione n. 22862/26) nel caso che ha visto protagonista un soggetto, il quale aveva chiesto alla ex moglie il pagamento di circa 75 mila euro, sostenendo di aver finanziato integralmente la costruzione dell’abitazione con...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ