La Corte di giustizia dell'Ue con la sentenza del 18 giugno relativa alla causa C-522/24 (BG) ha riguardato una vicenda italiana, con rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nell'ambito delle azioni intraprese dalle autorità nazionali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, che aveva spinto il Governo ad adottare misure d'urgenza per limitare la diffusione del virus sul territorio nazionale, soprattutto con riguardo ad alcune categorie di soggetti tenuti a svolgere un'attività lavorativa in settori particolarmente esposti

LA MASSIMA Lavoro e formazione - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali - Normativa nazionale - Obbligo vaccinale - Personale militare - Discriminazione diretta e indiretta - Esclusione - Differenza con il personale civile - Nozione di convinzioni personali. (Direttiva 2000/78, articolo 2) La direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non impedisce a uno Stato membro la previsione della vaccinazione obbligatoria per motivi di salute pubblica disposta nei confronti del solo personale militare, senza includere quello civile. La nozione di discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali non osta a una normativa nazionale con la quale è disposta la vaccinazione obbligatoria qualora i motivi di contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva.

Via libera alla vaccinazione obbligatoria come requisito per svolgere un’attività lavorativa riservata al solo personale militare. Non è, infatti, né una discriminazione diretta né indiretta, nel contesto della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la circostanza che tale obbligo sia previsto solo per il personale militare e non per quello civile che pure svolge analoghe funzioni, nei casi in cui la scelta delle autorità nazionali sia dettata da...