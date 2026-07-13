Del Din, Calderaro

Si è conclusa la prima operazione di cartolarizzazione del magazzino (cd. destocking), realizzata ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, come da ultimo modificata dalla legge annuale sulle piccole medie imprese (legge PMI 2026),

L’operazione ha visto Cassa Depositi e Prestiti e Cherry Bank concedere un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro a un veicolo costituito ai sensi dell’articolo 7.2 della legge sulla cartolarizzazione, che ha utilizzato la provvista per acquistare prodotti caseari freschi e semistagionati da Brazzale S.p.A., la più antica impresa lattiero casearia italiana.

Il veicolo (Magazzino Italia SPV) utilizzerà i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti per rimborsare il finanziamento, secondo un piano di ammortamento che consentirà anche il reinvestimento di parte dei proventi nell’acquisto di ulteriori prodotti da Brazzale S.p.A.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha prestato assistenza ai co-arranger e al veicolo come ‘transaction counsel’ nell’ambito dell’intera operazione, con un team del dipartimento di finanza strutturata guidato dai partner Alberto Del Din e Sofia De Cristofaro e composto dal senior associate Luca Simoni e dagli associate Antonio Lucariello ed Eleonora Fina, coadiuvato, per gli aspetti banking, dalla partner Giuliana Durand con l’associate Arianna Capra, e per gli aspetti fiscali dal partner Paolo Serva e dal managing associate Edoardo Diotallevi.

Cassa Depositi e Prestiti, co- finanziatrice della operazione, è stata assistita dal partner Paolo Calderaro con un team composto dalla partner Camilla Giovannini, dal counsel Federico Di Lorenzo e dalla senior associate Claudia Marcuzzo.

Oltre ai finanziatori, l’operazione ha visto coinvolti Cherry Bank con il team di Corporate & Investment Banking nel ruolo di Co-Arranger, Facility Agent e Account Bank, Pirola Corporate Finance in qualità di Co-Arranger, Financial Advisor e Asset Manager con un team composto da Alessandro Rivolta (Partner) e Paolo Greco (Associate Director), Accounting Partners in qualità di Corporate Servicer e Calculation Agent e Cerved Master Services quale Servicer dell’operazione.