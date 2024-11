Crisi d’impresa, salvi tutti gli atti già compiuti

Sulla crisi d’impresa una disciplina transitoria per salvare tutti gli atti già compiuti nelle diverse procedure, evitando la dispersione di attività già compiute e un allungamento dei tempi. Con quest’obiettivo il testo del decreto legge in materia di giustizia che dovrebbe essere all’esame del prossimo consiglio dei ministri interviene sull’ultimo correttivo del Codice della crisi per mettere nero su bianco che l’applicabilità di tutte le novità introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 136...

