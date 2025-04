Cristiano Cominotto nominato nel Comitato Scientifico di AIRIA

Cristiano Cominotto

L’avvocato Cristiano Cominotto, Managing Partner e Co-Founder di A.L. Assistenza Legale, è stato nominato membro gruppo di lavoro su IP and Competition del Comitato Scientifico di AIRIA – Associazione Regolazione Intelligenza Artificiale. Il gruppo è coordinato dell’avv. Gianluca Campus (PWC) e tra gli altri ne fanno parte anche l’avv. Saverio Valentino (componente dell’AGCM) e il Prof. Francesco Decarolis (Università Bocconi).

L’Associazione, considerata una delle più rilevanti realtà italiane nel campo dell’Intelligenza Artificiale è presieduta dall’avv. Carmelo Fontana (senior regional counsel di Google).

La nomina di Cristiano Cominotto arriva a poche settimane dall’ingresso dell’Avvocato nel Comitato Scientifico dello IAP – Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria avvenuto a febbraio 2025. Evidenziando un ulteriore riconoscimento dell’Avv. Cominotto nel settore dell’Intellectual Property.

“Sono onorato di entrare a far parte del Comitato Scientifico di AIRIA. – commenta l’Avv. Cominotto - L’Intelligenza Artificiale rappresenta una frontiera sempre più rilevante per il mondo legale, ed è fondamentale approfondire le dinamiche di proprietà intellettuale e concorrenza. Sono convinto che questo sia un passo significativo verso una regolamentazione equilibrata che stimoli l’innovazione, tutelando al contempo i diritti di tutti gli stakeholder. Tengo a ringraziare il presidente Carmelo Fontana per la fiducia riconosciutami.”

AIRIA si occupa di promuovere e sostenere la ricerca, la diffusione e l’adozione di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale in diversi settori, creando una rete tra imprese, professionisti e istituzioni interessati allo sviluppo di progetti innovativi. L’associazione favorisce momenti di confronto e di condivisione delle best practice, con l’obiettivo di anticipare gli scenari tecnologici e le relative sfide normative che l’AI comporta.