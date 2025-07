CS cartolarizzazione immobiliare Comune di Lainate

Fabio Zambito, Matilde Sciagata, Pietro Stefani, Davide Pasqualotto

Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Solution Bank S.p.A. e Living the Future S.r.l., società interamente controllata da Borgosesia S.p.A. nella realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ex articolo 7.2 della Legge 130/1999 avente ad oggetto la realizzazione di un’operazione di sviluppo immobiliare nel Comune di Lainate (“Abitare Lainàa”) avente ad oggetto la costruzione di 58 unità abitative immerse in un’area verde di 4.000 m².

L’acquisto è stato finanziato mediante l’emissione di due classi di titoli asset backed.

CRCCD ha agito in qualità di drafting counsel con un team composto dal partner Fabio Zambito, dai senior associate Matilde Sciagata e Pietro Stefani e dall’associate Davide Pasqualotto (da sinistra a destra in foto).

I titoli senior, destinati a finanziare parzialmente la realizzazione delle capex del progetto di sviluppo, sono stati sottoscritti da Solution Bank S.p.A.

I titoli junior sono stati sottoscritti da Living the Future S.r.l. mentre Borgosesia Real Estate S.r.l. partecipa all’operazione quale asset manager.

Zenith Global S.p.A. ha agito quale servicer dell’operazione di cartolarizzazione e rappresentante dei portatori dei titoli.