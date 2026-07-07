Federico Sambolino

CT&P Commercialisti Associati, la boutique di corporate e tax advisory milanese fondata da Carlo Ticozzi Valerio e Roberto Capone lancia il training program dedicato all’AI promosso e sviluppato con CLA Global, il network internazionale di cui fa parte.

In particolare il programma promosso dal Network sarà dedicato ai tutti i team di Studio, suddivisi in vari gruppi di lavoro, e sarà curato dal Director IT di CLA Global.

Obiettivo è migliorare e rendere piu’ efficienti tutti gli aspetti di tecnologia e Intelligenza Artificiale, consolidando così la propria expertise in materia.

Gli aspetti che saranno maggiormente toccati saranno quelli di culturale manageriale e del lavoro, la gestione degli strumenti tecnologici disponibili, la creazione e ottimizzazione di una library di user cases comune, le attività di controllo sulle pratiche, la suddivisione del lavoro e la gestione di tutti gli aspetti normativi e di governance. Il program darà inoltre accesso per CT&P alla library di user cases sviluppati dagli altri membri del Network.

“Il programma durerà circa 3 mesi e servirà ad efficientare molti aspetti del nostro lavoro oltre che a rafforzare la nostra proposta nei confronti dei clienti e del mercato. Il training program di AI con CLA Global e’ solo il primo step delle opportunità di ampia collaborazione che abbiamo deciso di cogliere entrando nel network” ha spiegato Federico Sambolino (foto), Partner dello Studio e responsabile della partnership con CLA Global.