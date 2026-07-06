La legge n. 50/2026, che converte con modificazioni il decreto-legge n. 19/2026, rappresenta l’ultimo step normativo nell’ambito dell’attuazione del PNRR in materia di giustizia. Le specifiche misure, collocate nella Sezione III del Titolo II (artt. 16-17-bis), intervengono lungo tre direttrici: la riforma organizzativa della giustizia tributaria (Riforma 1.7), il potenziamento degli strumenti di smaltimento dell’arretrato civile e il temporaneo coinvolgimento dei magistrati a riposo (Riforma 1.4...
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