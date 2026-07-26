Le decisioni dell’Arbitro assicurativo toccano diverse tematiche di rilievo, anche relative a problematiche ancora aperte e dibattute.
1. Nel confermare che il cessionario di un credito alla prestazione assicurativa non si può ritenere legittimato a presentare ricorso (che è riservato a clienti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative direttamente derivanti dal contratto, come il beneficiario di una polizza vita o il vincolatario in una polizza danni), l’Arbitro (decisione 624...