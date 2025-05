L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“DALLA L. 392/78 AL BOOM DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE: PROSPETTIVE DI RIFORMA NEL MONDO DELLE LOCAZIONI”.

Durante il seminario si affronterà il tema delle attività ricettive, partendo dalla legge 392/78 sulla locazione degli immobili urbani. Si discuterà della stipula del contratto di locazione, della sua rilevanza, delle conseguenze e degli aspetti critici delle clausole contrattuali. Si esamineranno le sublocazioni e la cessione del contratto di locazione, con particolare riferimento alla previsione speciale ex art. 36 L. 392/78 per le locazioni commerciali. Si farà poi il punto sulle pronunce delle Sezioni Unite, sulla causa concreta della locazione e sull’evoluzione giurisprudenziale dell’eccezione di inadempimento nello sfratto per morosità. Il seminario si concluderà trattando del riconoscimento del canone vile e di quali strade si possano percorrere per la liberazione dell’immobile.

Il seminario avrà luogo a Roma il prossimo 10 giugno dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE . A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA