La responsabilità per danni cagionati da animali richiede la prova dell’identità degli animali aggressori e della loro riferibilità, a titolo di proprietà o detenzione, ai soggetti convenuti. Non è sufficiente la mera partecipazione ad attività collettive, come la caccia in squadra, per attribuire automaticamente a tutti i partecipanti la qualità di utilizzatori o custodi della muta. La presunzione di responsabilità opera solo quando sia dimostrato un effettivo potere di governo e controllo sull’...

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