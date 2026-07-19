Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132/2025 in materia di intelligenza artificiale, ora all’esame delle commissioni parlamentari. I testi si collocano nel solco dell’AI Act (regolamento Ue 2024/1689) e ne completano l’attuazione nell’ordinamento italiano, senza introdurre – almeno nelle intenzioni dichiarate dal Governo – una disciplina alternativa a quella Ue.
Il primo decreto ha un’impostazione organizzativa...