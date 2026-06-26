Il Tribunale di Salerno (sentenza 4 giugno 2026 n. 3456) si sofferma quanto al tema inerente al valore di prova, o di mero indizio, da assegnare, nel giudizio civile di risarcimento del danno, al verbale della Commissione medico ospedaliera (Cmo) di cui all’art. 4 L. n. 210/1992, che abbia riconosciuto la sussistenza del nesso causale fra l’emotrasfusione e la malattia insorta ai fini della liquidazione delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge richiamata. Occorre sottolineare l’ontologica...
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