Danno non patrimoniale a carico della PA per limitazione arbitraria della libertà dei migranti trattenuti a bordo

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza del 6 marzo 2025 n. 5992

Il rifiuto del Governo italiano di autorizzare lo sbarco dei migranti soccorsi in mare dalla nave “Ubaldo Diciotti” non può essere considerato un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, bensì un atto che, seppur in attuazione di un orientamento politico, rientra...