La Corte di cassazione- con la sentenza n. 23515/2026 - ha accolto il ricorso di una giovane donna straniera senza fissa dimora che aveva violato il Daspo urbano di divieto di accesso alla stazione ferroviaria commettendo l’illecito sanzionato dall’articolo 10 del Dl 14/2017 (cosiddetto “Decreto Minniti”). Il ricorso per cassazione riguardava la declaratoria di inammissibilità dell’appello introdotto per contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta sanzionata e la mancata applicazione...

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