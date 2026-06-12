Andrea Vatalaro, Valentina Consonni

DDP Partners annuncia la nomina di Valentina Consonni e Andrea Vatalaro a Salaried Partners dello Studio, a conferma del percorso di crescita professionale e del contributo apportato allo sviluppo delle attività e dei servizi offerti ai clienti.

Valentina Consonni, in DDP Partners dal 2004, è Dottore Commercialista e Revisore Legale. Laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2007 e al Registro dei Revisori Legali. Nel corso della sua attività professionale ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a imprese italiane e multinazionali, occupandosi in particolare di consulenza tributaria nazionale e internazionale, fiscalità dei gruppi assicurativi, assistenza a SGR, consulenza societaria e contabile, operazioni straordinarie, passaggi generazionali, trust e contenzioso tributario. Ricopre inoltre numerosi incarichi negli organi di controllo di società operanti in diversi settori industriali, logistici, immobiliari e tecnologici.

Andrea Vatalaro, in DDP Partners dal 2020, è Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Assiste i clienti nelle tematiche relative al restructuring e turnaround aziendale, con particolare riferimento ai piani di risanamento ex art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alle procedure concordatarie. Si occupa inoltre di valuation, due diligence, independent business review, reporting, monitoraggio delle performance aziendali e analisi di bilancio. Ricopre numerosi incarichi di sindaco negli organi di controllo di società italiane di medie dimensioni, tra cui diverse realtà partecipate dal Gruppo Nextalia SGR.